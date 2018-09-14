Кировская область намерена завершить программу расселения аварийного жилья до конца года

КИРОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают до конца текущего года завершить программу расселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщил ТАСС глава региона Игорь Васильев.

Программа расселения аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года, была рассчитана до конца 2017 года, однако в связи с выявлением дополнительных домов, подлежащих расселению, Фонд содействия реформированию ЖКХ заключил с рядом регионов, включая Кировскую область, допсоглашения, согласно которым они должны расселить все дома до 1 января 2019 года. 12 сентября глава Минстроя России Владимир Якушев, выступая на Восточном экономическом форуме, сказал, что министерство усилит ответственность регионов за невыполнение программы.

"У нас очень плотный и жесткий график переселения, этот вопрос правительство области держит на ежедневном контроле. В ручном режиме решаются вопросы по доставке стройматериалов на строительные площадки, увеличению числа рабочих на стройках. Со стороны правительства области мы приняли все меры для переселения участников программы до конца 2018 года", - сообщил ТАСС глава Кировской области Игорь Васильев.

По словам губернатора, изначально часть аварийного жилья не была включена в программу. "Мы это выявили, в прошлом году подали дополнительную заявку в Фонд реформирования ЖКХ, получили дополнительное финансирование и сейчас занимаемся переселением. Это путь непростой, есть и недобросовестные главы районов, которые были в прошлые годы, и застройщики. Заведено уголовное дело по Вятским Полянам", - отметил Васильев.

Как уточнил глава региона, в 2018 году Фонд ЖКХ выделил области 814 млн рублей на расселение аварийного жилья, еще 277 млн изыскали в областном бюджете, субсидии получили 16 муниципальных образований, на территории которых находятся 217 аварийных домов. "Мы уже заключили соглашения выкупа 4 квартир в Кикнуре и в Красной Поляне, выкупили 327 квартир на вторичном рынке в городах Белая Холуница, Кирс, Кирово- Чепецк, Слободской, Мураши, Омутнинск, поселках Красная Поляна и Юрья, а это более 70% от общего плана. Заключены контракты на покупку 405 квартир в 31 строящемся доме в нескольких районах, в Вятских Полянах строится трехэтажный дом, в который переселят 139 человек до конца этого года. Аукционы по приобретению оставшихся 165 квартир - объявлены", - сказал губернатор.

По данным областного правительства, в Реестр аварийного жилищного фонда Кировской области включено 803 аварийных многоквартирных дома общей площадью 141 тыс. кв. метров. В рамках программы удалось переселить 7422 человека или 79% от всех граждан, проживающих в аварийном жилье, признанным таковым до 1 января 2012 года. До конца 2018 года планируется переселить в новые квартиры общей площадью 32 тыс. кв. метров еще 1956 человек.