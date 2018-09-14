Более 246 млн рублей выделены на развитие мелиорации в Ставрополье в 2018 году

ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Ставрополье получит 246 млн руб. на развитие мелиорации в 2018 году и более 300 млн - в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства края.

"В 2018 году на эти цели предусмотрено 246 млн рублей, в программе субсидирования примут участие 8 сельхоз организаций. Что касается 2019 года, подписан проект соглашения на предоставление средств из федерального бюджета в размере 304,8 млн рублей, в заявку включено 13 сельхозорганизаций", - приводит пресс-служба слова заместителя министра Андрея Олейникова.

По данным замминистра, на территории края площадь орошаемых земель насчитывает 241,2 тыс. га, правда фактически полив используется на 65,1 тыс. га (или 27%). Основными причинами неиспользования орошаемых земель по назначению были названы неисправность внутрихозяйственных сетей и насосных станций (43%) и организационно-технические причины (57%). Среди последних основными названы отсутствие средств на полив, поскольку двойной подъем воды увеличивает затраты на электроэнергию в два раза.

Благодаря реализации федеральной программы развития мелиорации земель, за 4 года в крае построено и реконструировано более 24 тыс. га орошаемых земель, создано 360 рабочих мест. "Затраты сельскохозяйственных организаций составили более 1,6 млрд рублей, но за счет государственной поддержки им предоставлены субсидии в 880 млн рублей, или 55%", - сообщает пресс-служба министерства.