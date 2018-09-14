В Ставрополе открыли один из самых больших светомузыкальных фонтанов Юга России

ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Один из самых больших светомузыкальных фонтанов Юга России торжественно открыт в пятницу, накануне Дня Ставропольского края в Ставрополе. Как сообщает пресс-служба губернатора края, диаметр фонтана составляет 38 метров, высота струи - 30 метров.

"Мы любим Ставрополь, мы любим наш Ставропольский край, и мы любим свою страну. Поздравляю вас всех с этим праздником! Давайте все поучаствуем в открытии, вместе прокричим: Россия!", - приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Владимирова на открытии.

В торжественной церемонии запуска приняли участие тысячи горожан и гостей краевого центра. На церемонию открытия подготовили большой спектакль воды, света и музыки с участием лучших танцевальных коллективов.

Фонтан олицетворяет Россию, по его периметру установлены восемь женских скульптур, символизирующих федеральные округа страны. Он является частью пространственного ансамбля, объединяющего музей "Россия. Моя история" и площадь Святого князя Владимира. Конструкция имеет несколько подземных уровней с самым современным оборудованием, предусмотрены статический дневной режим в несколько струй, и ночной режим водно-светового шоу. Объект вошел в число финалистов конкурса в рамках программы комфортной городской среды.