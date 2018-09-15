В Железноводске открыли горельеф Станислава Говорухина

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 15 сентября. /ТАСС/. Горельеф Станислава Говорухина торжественно открыт в Железноводске, в городском парке, названном именем режиссера и общественного деятеля за его вклад в сохранение курорта, передает корреспондент ТАСС.

"Спасибо жителям Железноводска, которые увековечили память этого великого человека. И я уверена, что этот парк, который открылся сегодня, как нельзя лучше подойдет к знаменитой фразе - "место встречи изменить нельзя", - сказала на открытии заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Она пообещала, что депутаты Госдумы передадут в школы и библиотеки города различные материалы из наследия Говорухина, будут приезжать с артистами, которые снимались в его фильмах. "Станислав Сергеевич всегда открыто говорил о несправедливости. <…> У меня просьба к тем, кто постарше, кто знал Станислава Говорухина и пересекался с ним в жизни - рассказывайте молодым ребятам, кем он был. Как он спасал от разрушения памятники культуры, восстанавливал забытые ценности, потому что сегодня это очень важно", - сказала Тимофеева.

Горельеф выполнен в виде невысокой квадратной стелы из розового камня с изображением автографа Говорухина. Член творческого Союза художников России скульптор Георгий Аваков поместил на нее бронзовый образ режиссера с трубкой в руке и задумчивым взглядом. Участники мероприятия возложили живые цветы на площадке у подножия нового памятника.

"С детства мы смотрели его фильмы и учились по ним справедливости. Мне повезло, что я был знаком с ним. Я благодарен жителям за поддержку идеи этого сквера, уверен, что этот парк станет местом притяжения для многих поколений", - сказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Как сообщили в администрации города, летом в самом парке проведена серьезная реконструкция, уложена тротуарная плитка, установлены новые фонари и скамейки, оборудованы новые детские и спортивные площадки. Работы по благоустройству проводились впервые с момента создания парка в 1980-х годах. На его ремонт в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды было выделено более 25 млн рублей.