Исторический парк "Россия - Моя история" открылся в Саратове

САРАТОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - Моя история" открылся в субботу в Саратове. Это первый и единственный полностью мультимедийный музейный комплекс на территории региона, экспозиции парка представляют в виртуальном пространстве историю страны с древнейших времен и до наших дней, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры региона.

"В субботу открылся единственный полностью мультимедийный музейный комплекс в области, где все желающие могут познакомиться с историей страны - с великими правителями, героями, учеными и деятелями искусств, внесшими неоценимый вклад в становление и развитие России. Экспозиции парка не имеют аналогов в мире, создателями выступили опытные историки, художники, кинематографисты и дизайнеры, лучшие специалисты по компьютерной графике", - сказали в пресс-службе.

В ходе торжественного открытия парка, куда сегодня могли бесплатно прийти все желающие, гостям показали театрализованное представление. Также зрители могли больше узнать о знаменитых людях, чьи биографии связана с историей области, в частности, с Петром Столыпиным, который являлся саратовским губернатором, Юрием Гагариным, который учился, а затем приземлился после своего первого полета в космос в Саратовской области, Олегом Табаковым - уроженцем Саратова.

Во дворе парка также выступили исторические реконструкторы, они показали постановки из различных периодов истории России. Кроме того, гости смогли послушать выступление симфонического оркестра областной филармонии, губернского театра хоровой музыки, солистов театра оперы и балета. Композиции были подобраны под стать событию, в частности, "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь", и ария Ивана Сусанина из оперы Михаила Глинки. Все выступления сопровождались тематическим видеорядом.

Как отметил директор музейного комплекса Дмитрий Кубанкин, парк планируется использовать и в учебных целях: проводить здесь познавательные экскурсии, лекционные занятия, просмотры научно-популярных фильмов.

"Экспозиции оборудованы интерактивными столами, сенсорными киосками, панелями, интерактивными книгами, викторинами и другими устройствами, используемыми в современных музеях. Имеется богатый региональный контент, подобранный историками, в том числе работниками архивов и музеев", - сообщил Кубанкин.

Как заверяют сотрудники музейного парка, единичным посещением ограничиться не удастся, поэтому здесь предусмотрены места и для отдыха: рекреационная зона, кафе. Экспозиции исторического парка рассчитаны на аудиторию без возрастных ограничений.

"Россия - Моя история"

"Россия - Моя история" - система мультимедийных исторических парков, в которых представлена история России с древнейших времен до наших дней. С момента открытия первого исторического парка в Москве, в рамках совместных проектов Минпросвещения РФ с региональными Департаментами образования в 16 субъектах России, мультимедийные выставки проекта посетили почти 1,5 млн школьников, что составляет около 10% обучающихся всей страны. Всего вниманию посетителей представлены четыре экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к великой победе" (посвященная периоду 1917-1945) и выставка, на которой представлены исторические материалы XX и XXI веков вплоть до 2016 года.