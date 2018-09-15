В Новороссийске установили памятник работникам порта

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Памятник работникам морского порта открылся в Новороссийске, церемония открытия была приурочена к 180-летию города и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск у его стен, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Это памятник нашим портовикам, ведь наш город - это порт, каждый третий связан с портом, с моряками, и портовики помогали всегда. Открытие памятника решено приурочить к 180-летию основания города и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск у стен Новороссийска - говорить "освобождению" в данном случае неверно, ведь город так и не был взят. А после войны именно портовики помогали отстраивать город заново", - сказала собеседница.

Памятник находится на городской набережной, недалеко от здания управления порта. В его создании приняли участие частные компании - группа компаний "Дело" и Новороссийский морской торговый порт.

"Создатель скульптурной композиции - Константин Владимирович Кубышкин - автор монументальных произведений на тему отечественной истории, таких как памятник Екатерине Второй в Симферополе, Герою России Ахмату Кадырову в Грозном и легендарному казачьему атаману Ермаку в Сургуте", - уточнили в пресс-службе "Дела".

Новороссийский порт основан в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время гавань является крупнейшей в России по объему грузооборота и одной из крупнейших в Европе.