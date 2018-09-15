В Ингушетии стартовал молодежный фестиваль "Марафон добра"

МАГАС, 15 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный фестиваль "Марафон добра" стартовал в городе воинской славы Малгобеке (Ингушетия).

"70 участников из регионов СКФО и порядка 300 представителей добровольческих организаций от республики принимают участие в нашем фестивале добра. В Малгобеке развернулись различные тематические площадки, такие, как "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Добровольчество в ЧС" и другие. На них участники делились опытом развития добровольчества того или иного направления в каждом регионе, а сам фестиваль посетили около 1000 жителей республики", - рассказала ТАСС начальник отдела патриотического воспитания молодежи регионального комитета по делам молодежи Хава Евлоева.

"Для гостей из регионов был проведен большой концерт, также мы провели презентацию добровольческих проектов и благотворительную ярмарку, в которой приняли участие производители различной продукции. Основная цель нашего фестиваля - творить добро, делиться им и учить этому подрастающее поколение. Завершится фестиваль 16 сентября", - отметила Евлоева.

В Ингушетии более 1 тыс. добровольцев, все они зарегистрированы в единой информационной системе "Добровольцы России". Волонтеры принимают участие почти во всех мероприятиях республики, особенного в благотворительных ярмарках-сборах и концертах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего же, по данным портала, в СКФО около 4,5 тыс. добровольцев.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.