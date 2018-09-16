Двадцать экипажей участвуют в фестивале воздухоплавания в Кавказских Минеральных Водах

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония представления всех участников с главной сцены праздника открыла ХХ Международный фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России - 2018", стартовавший в воскресенье на городском озере в Ессентуках.

"Фестиваль юбилейный, собрались 20 экипажей из России и Польши. Присутствуют Москва, Новосибирск, Калуга, Тула, Ростов, Краснодар, Махачкала, Железноводск, Ессентуки, Ставрополь, Феодосия (Крым). Много вице-чемпионов России, победителей и призеров международных соревнований. Каждый год мы собираемся на земле Кавминвод, уже выросли новые поколения участников фестиваля", - рассказал ТАСС президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев.

По его словам, половина воздушных шаров в воскресенье начинает полеты в Ессентуках. Остальные остаются на Ессентукском озере, где с наступлением темного времени суток начнется шоу ночного свечения аэростатов.

Об участниках

Среди участников фестиваля президент Федерации воздухоплавания России, генеральный директор компании "Русбал" Мария Опарина (Москва). В 2016 году она установила российский рекорд длительности полета на тепловом аэростате среди женщин. Полет продолжался более 8 часов. В 2014 она была победителем фестиваля на Кавказских Минеральных Водах.

"Фестиваль прекрасный, очень хорошее место, я здесь уже не в первый раз. Очень интересные условия - горы, природа. Полеты получаются необычными. Победа - всегда лотерея, но все будут бороться, это азарт", - говорит она.

Уже второй год участвует в фестивале польский пилот Ежи Чернявский, который в 1990-е годы, когда в России еще не было ни одной школы воздухоплавания, обучал первых российских пилотов управлять воздушным шаром. "Прилетел на самолете, чтобы полетать здесь на воздушном шаре. Я второй раз на фестивале, у меня здесь много друзей", - рассказал он ТАСС.

Вновь участвует в фестивале пилот воздушного шара "Победа" Михаил Летуновский, абсолютный победитель фестиваля 2017 года. Прибыл в Ессентуки и старейший пилот страны Михаил Найдорф, которому в мае ему исполнилось 80 лет.

Еще одной из двух женщин-участниц фестиваля стала Юлия Селезнева (Тула). Она - член женской сборной РФ, вице-чемпион России по воздухоплавательному спорту среди женщин. Юлия летает на воздушном шаре "Пряник".

Уровень и рейтинг

Положительно оценивает фестиваль и уровень участников бессменный главный судья соревнований, генеральный конструктор компании "Русбал" Александр Таланов. "За последние годы фестиваль уже стал добротным спортивным мероприятием. Для оценки достигнутых результатов здесь используются приборы, программы расчета очков соответствуют требованиям Международной авиационной федерации (ФАИ). Уровень достаточный и рейтинг фестиваля, практически такой же, как и у кубка России или у чемпионата России, а представительство - практически вся страна", - рассказал он корр. ТАСС.

Большой школой наставничества считает фестиваль его главный секретарь Вера Таланова, от точности измерений которой зависит результат всех соревнований. "Есть очень опытные пилоты, есть молодежь, которая может у них учиться в процессе соревнований. И места здесь интересные, горы позволяют давать необычные упражнения. Хороший фестиваль, его любят пилоты", - рассказала она.

О фестивале

ХХ Международный фестиваль воздушных шаров "Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России - 2018", в рамках которого пройдет четвертый кубок России по воздушному биатлону, ведет свою историю с 1999 года. В разные годы в фестивале участвовали команды из 28 стран, в том числе из Украины, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Польши, Германии, Армении, Австрии, Болгарии.

В течение недели воздушные шары будут совершать полеты в регионе среди гор-лакколитов (необразовавшихся вулканов в виде холма с ядром магмы внутри) Кавминвод, выполнять разные упражнения. Среди них "Погоня за зайцем", "Абордаж", "Петля Конюхова". Главным призом фестиваля станет переходящий кубок "Икар", изготовленный кисловодским скульптором Гургеном Курегяном. Пилот-победитель также получает авторский "Перстень воздухоплавателя" из белого золота и специальный Кубок Конюхова, учрежденный в честь знаменитого российского путешественника.

Церемония закрытия состоится 22 сентября в Железноводске.