Эксперт: механизм инфраструктурной ипотеки поможет устойчивому развитию Арктики

ЯКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Задачи устойчивого экономического развития арктических территорий и привлечения инвестиций в Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ) возможно решить с использованием механизма инфраструктурной ипотеки. Такое мнение высказал ТАСС в кулуарах форума Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) по арктическим исследованиям в Якутске эксперт Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики), доцент РАНХиГС Александр Воротников.

"Очевидно, что широкий объем развития инфраструктуры Арктики требует соответствующего объема финансирования. В настоящее время идет разработка механизма инфраструктурной ипотеки, которая является дальнейшим развитием и совершенствованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Работа над механизмом инфраструктурной ипотеки идет практически год и близится к завершению. Дальнейшее развитие нового инструмента инвестирования сделает возможным финансирование многих инвестиционных проектов в АЗРФ, и сделает реальным ее устойчивое развитие", - сказал он.

Эксперт отметил, что инфраструктурная ипотека представляет собой усовершенствованное ГЧП.

"Частный партнер берет кредит, строит объект, а пользователи этого объекта постепенно кредит погашают. То есть возврат происходит за счет регулярных платежей от владельцев инфраструктуры и бюджетов различных уровней. Применение механизма госгарантий позволяет сделать кредит дешевле. В случае реализации проекта инфраструктурной ипотеки частный инвестор сможет прокредитовать проект по строительству дороги или моста, или другого инфраструктурного проекта, получая гарантированный ежегодный доход", - пояснил он.

По мнению Воротникова, инфраструктурная ипотека позволит реализовывать крупные проекты с привлечением платежей пользователей и частных инвесторов. "Инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит. Наличие государственных гарантий в проектах инфраструктурной ипотеки повышает их привлекательность для участия в них, как инвесторов, так и кредиторов, а также снижает риски по возврату капитальных вложений", - считает эксперт.

Первый форум Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) по арктическим исследованиям проходит в Якутске с 13 по 18 сентября на базе Северо- Восточного федерального университета. Ассоциация технических университетов России и Китая создана в 2011 году с целью объединения усилий ведущих технических университетов России и Китая в подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, содействия академическому обмену студентов и преподавателей, развития научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем. Ассоциация учреждена на базе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и Харбинского политехнического университета.