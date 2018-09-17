После дезинфекции сетей подвоз воды в микрорайон Магадана продлили еще на неделю

ТАСС, 17 сентября. Подвоз воды в микрорайон Новая веселая города Магадана, где произошло массовое отравление из-за загрязнения воды, продлили еще на неделю. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора МУП "Водоканал" Дамир Шакиров.

"Мы продолжаем подвозить воду. Дело в том, что, наверное, всю эту неделю мы будем продолжать дезинфекцию сетей водопроводных в микрорайоне Новая веселая. И, так или иначе, отмечаем, что качество воды стабилизировалось, по данным нашей лаборатории она отвечает необходимым требованиям. Но решение об использовании в питьевых целях воды принимается Роспотребнадзором в Магаданской области", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Магаданской области вынесло муниципальному предприятию Магадана "Водоканал" предписание о проведении дезинфекции и промывки водопроводных сетей в районе Новая Веселая в связи с загрязнением воды. Из-за отравления в больницу попали четыре ребенка и шестеро взрослых. Причиной загрязнения стали работы на центральном водоводе. Дезинфекция проводилась до 10 сентября, но к полному очищению не привела, поэтому подвоз воды был продлен до 16 сентября.

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Магаданской области.