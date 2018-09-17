Более 480 млн рублей направят на строительство коррекционной школы в НАО

ТАСС, 17 сентября. Более 480 млн рублей направят на строительство новой коррекционной школы в Ненецком автономном округе (НАО). Она станет первым инклюзивным учебным заведением в регионе, сообщила пресс-служба окружного собрания депутатов.
"По предварительным расчетам, на строительство школы потребуется более 480 млн рублей. В [региональный] департамент финансов и экономики представлены документы для включения в бюджет на следующий год на сумму 6,3 млн рублей для проектирования объекта. В 2020-2022 годах запланировано строительство первого инклюзивного учреждения в регионе", - говорится в сообщении.
Здание школы будет представлять собой учебные секции для обучающихся 1-4 классов и 5-9 классов, учебно-производственные мастерские, отдельные кабинеты для служб сопровождения групп продленного дня с отдельными выходами на игровые площадки. Запланированы спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, административный, хозяйственный и медицинский блоки, а также отдельные помещения для музея и архива.
Для обеспечения доступности нового здания проработаны вопросы реконструкции двух автомобильных дорог в Нарьян-Маре. На реконструкцию дороги по улице Студенческой необходимо 20 млн рублей, на строительство дороги на улице Пустозерской - 43 млн рублей. В настоящее время в коррекционной школе обучаются 108 человек, из них 41 ребенок-инвалид.