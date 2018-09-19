На пробежку с чемпионом. На Кавказе звезды ринга бесплатно тренируют "трудных" детей

Известные спортсмены Владикавказа и Магаса по собственной инициативе, даже отвергая высокооплачиваемые предложения, посвящают свое время тому, чтобы отвлечь детей от интернета и опасностей улицы

На Северном Кавказе традиционно много чемпионов в силовых видах спорта. Многие из них в какой-то момент решают, что пора передавать знания молодежи — особенно это нужно ребятам из малообеспеченных или неблагополучных семей. Привел в "Аланы" за руку В бойцовском клубе "Аланы" во Владикавказе мастер спорта по вольной борьбе и чемпион мира по шутфайтингу Сослан Шавлохов бесплатно тренирует детей-сирот и детей из семей с низким достатком. Его воспитанникам от 7 до 18 лет. Сослана приглашали работать тренером за рубеж и в соседние республики, но он решил отдать предпочтение работе с осетинскими мальчиками и девочками. "Как-то я проходил мимо группы ребят, среди них были плохо одетые и, по всей видимости, ограниченные в еде дети. Я предложил им прийти ко мне на тренировки. Завтра для того, чтобы добыть деньги, они могут связаться с нехорошей компанией или заполнять трудное детство психотропными препаратами", — говорит Сослан.

Сослан Шавлохов © Личный архив Сослана Шавлохова

Многих ребят тренер в прямом смысле слова привел в зал за руку. Вопрос о том, как появилась идея бесплатных тренировок, спортсмен воспринимает с недоумением. Спорт — бесценный инструмент становления личности, и указывать стоимость кощунственно, это же не бизнес, уверен Сослан. Занимаются в "Аланах" не только активным спортом, но и интеллектуальными нагрузками — шахматами. Тренер = психолог Пришлось Сослану побыть и в роли педагога-психолога — настоящего Макаренко. Полгода в "Аланах" занимались подростки из Владикавказского спецучилища для детей с девиантным поведением. Работа с ними потребовала особых усилий. "Ребята вначале не были расположены даже к общению, по одному разу не могли подтягиваться. К концу занятий каждый делал по 20 раз как минимум, и они доверили мне свои истории", — рассказывает Шавлохов. В спецучилище ребята из разных городов России отбывали наказание по различным статьям. Сейчас учреждение расформировано, многие подростки отбыли сроки, но связь с тренером Сосланом Викторовичем поддерживают до сих пор. "У них появилось желание заниматься спортом, а не продолжать красть. У многих из них нет отцов, матери пьют, о каком воспитании можно говорить в этом случае? На занятиях с такими детьми в первую очередь тренер должен быть психологом, потом уже нужно начинать работу над физическим воспитанием", — считает Шавлохов. Сейчас бывшие воспитанники спецучилища записаны в различные секции в своих городах, рецидивов преступлений зафиксировано не было. Именно это тренер и считает самым важным достижением.

Сослан Шавлохов с воспитанниками © Личный архив Сослана Шавлохова

Добрая амазонка Помимо вольной борьбы, которая, как известно, является в Северной Осетии национальным видом спорта, на тренировках в клубе "Аланы" три раза в неделю дети занимаются гимнастикой, кикбоксингом, смешанными единоборствами. Среди них уже есть ребята, которые под кураторством Сослана стали победителями соревнований различного уровня. Успехов в спортивной карьере добиваются и девочки. Ангелина Биганова в 18 лет — уже обладательница Кубка мира по ММА, для тренера это лучшая оценка его работы. Сослан особенно гордится этой своей воспитанницей еще и потому, что она усваивает не только спортивные уроки. Ангелина готовилась к выезду в Америку, где должны состояться престижные соревнования. Деньги помогали собирать знакомые, спонсоры. Но когда девушка узнала о мальчике, попавшем в ДТП и нуждавшемся в финансовой помощи, то перечислила всю собранную сумму ему. "Да, перед нами сейчас вновь возникла проблема в поиске денег, но я горжусь Ангелиной, в которой вместе с лидерскими, спортивными качествами преобладают настоящие человеческие. Я учу своих воспитанников быть людьми прежде всего", — заключает тренер. Чтобы день задался На часах 6 утра, трасса Назрань — Магас в Ингушетии почти пустая, лишь по обочине бегут за мужчиной подростки. Каждое утро, когда сверстники еще спят, около 15 ребят от восьми лет приходят сюда, чтобы бегать со своим кумиром — золотым призером Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Общение с боксером-тяжеловесом Рахимом Чахкиевым — лучший стимул, благодаря которому легко встать рано утром в каникулы и в любую погоду бежать за мечтой. "В моей группе уже более 30 детей. В 6 часов утра мы собираемся и бегаем. Важно приучить ребенка рано вставать, бег — тоже своего рода тренировка и воспитание, уже есть мальчики, которые стабильно приходят бегать, человек 15, а это уже много", — говорит Чахкиев.

Рахим Чахкиев с воспитанниками на утренней пробежке © Личный архив Рахима Чахкиева

Многие из этих 15 платные тренировки позволить себе не могут. Но Рахим даже и не думал брать за это деньги. Боксер считает, что если сможет помочь хотя бы одному мальчику чего-то достичь в спорте, то для него это и будет лучшей наградой. Ребята выходят на пробежку не только из многоквартирных домов столицы, приходят и из ближайшего к Магасу села Экажево. По словам Рахима, первое время всем было сложно, но есть особо стойкие, кто с первого дня не пропустил ни одной пробежки. "Если встать пораньше да еще и пробежаться, то день сразу задался, энергии много позитивной. И детей это приучает к дисциплине, учит бороться с ленью и слабостью, бороться с собой. Да и тот, кто приучен с детства к здоровому образу жизни, не станет сидеть в подворотне и глотать всякую гадость, которая калечит сейчас молодежи жизни", — уверен чемпион. Главная цель — бокс В недавно открывшейся в Магасе Хоккейной академии им. В. Фетисова есть нетипичная для центра зимних видов спорта секция — в одном из залов Чахкиев начал безвозмездно тренировать будущих боксеров. Зал тесный, но мечтающих стать чемпионами много. Никто из воспитанников Чахкиева не говорит, что хочет уметь боксировать для себя или просто так, — все нацелены на карьеру боксера. "Я Рахима раньше только по телевизору видел, но теперь могу каждый день к нему приходить и учиться тому, что он умеет. Он нам рассказывал, что тоже был простым парнем, но очень сильно хотел стать чемпионом и у него получилось. Тяжело заниматься, иногда хочется просто пойти домой и спать лечь или с пацанами погулять, но я все равно прихожу, потому что пояс чемпиона — моя мечта", — рассказывает один из воспитанников Рахима Чахкиева — 13-летний Аслан Гиреев.

Рахим Чахкиев © Валерий Шарифулин/ТАСС

Рахим Чахкиев уверен, что не просто тренирует ребят и приучает их к занятиям спортом, но и оберегает тем самым от негативного влияния социальных сетей, от аптечной наркомании, с которой сейчас борются в регионе и власти, и общественники. "Вот приходят ребята утром, бегают со мной, потом зарядка, в течение дня тренировка — у них нет времени вечером ковыряться бесцельно в интернете, где они могут подвергнуться влиянию каких-либо идеологов. Ну и спорт воспитывает, как я говорил, дает радость, ты становишься сильнее, занимаешься, и это дает тебе удовольствие и здоровье, тогда как таблетки убивают тебя и превращают в безвольного", — объясняет Чахкиев. Покорим любую вершину Утренними пробежками, зарядкой и боксированием общение с молодежью для спортсмена не ограничивается. Недавно Рахим решил собрать группу из самых "верных" бегунов и подняться на Столовую гору в Джейрахском районе республики. Спортсмен считает, что физическое развитие должно сопровождаться духовным, а восхождение на Столовую некогда было обрядом у древних ингушей. Пока это первое групповое восхождение воспитанников чемпиона, но в планах — сделать такие прогулки регулярными. "Мы медленно поднимались в гору, сначала ребята энергично шли, а потом начали сдавать, но никто не остановился и тем более никто не жаловался на усталость, а это дисциплина и сила духа. Пока шли, нас сопровождали старожилы этих мест, которые рассказывали детям о традициях, культуре и главных понятиях ингушей — эхь, эздел и денал (скромность, воспитанность и смелость — прим. ТАСС)".

Вид на Столовую гору © Иосиф Короткий/Wikimedia Commons