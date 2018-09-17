Проект "Куначество-2018" стартовал в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Около 20 юношей из семей разных национальностей стали участниками молодежного проекта "Куначество-2018" в Кабардино-Балкарии (КБР). Эти традиции взяты из истории народов Кавказа и их необходимо соблюдать, сказал заместитель председателя правительства КБР Мурат Карданов на церемонии открытия.

"Эти традиции были заложены нашими предками. Спасибо родителям, которые так доверительно пришли в этот проект. Дружба участников проекта продолжается годами, в эту дружбы вовлечены районы и целые регионы, это сближает представителей разных национальностей. Эти традиции не только должны продолжаться, но должны расширяться далеко за пределы нашей республики",- сказал Карданов, приветствуя участников проекта.

Организаторы проекта разработали кодекс кунака, который призывает уважать культуру, традиции и веру других народов, быть доброжелательным к людям, хранить мир в свой семье, быть верным слову, данное кунаку. "Помни, что ты несешь ответственность за безопасность своего кунака в своем населенном пункте, помни, что о тебе сложится мнение о целом народе", - говорится, в частности, в кодексе кунака.

В 2018 году кунаками стали 18 молодых людей в возрасте 11-13 лет, которые разъехались по разным городам и районам Кабардино-Балкарии. Подростки будут жить в принимающих семьях на правах сыновей и познакомятся с бытом и традициями других народов, примут участие в жизни повседневных хлопотах, а также будут ходить в школу. Участники рассказали о себе, о своих увлечениях и планах, которые строят для того, чтобы проводить вместе время.

Проект "Куначество" основан на древнем кавказском обычае передавать мальчиков на воспитание в семьи друзей, нередко принадлежавшим к другим народам. По замыслу организаторов, проект направлен на укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповедания. Проект реализуется с 2009 года, за это время познакомились и подружились более 300 подростков из республик СКФО и субъектов Центральной России, а в 2015 году проект приобрел статус международного - детей из КБР принимали в турецком Трабзоне.