Семнадцать регионов России принимают участие в фестивале "Мир Кавказу" в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу", приуроченный к 200-летию Грозного, собрал в Чечне творческие коллективы из 17 регионов России. Открытие фестиваля состоялось в понедельник на площади перед Государственным театрально-концертным залом.

"Мы очень рады тому, что у нас в регионе смогло состоятся такое замечательное событие, способствующее укреплению взаимопонимания, дружбы и доверия между народами как Северного Кавказа, так и всей России. Дата проведения фестиваля выбрана не случайно - именно в преддверии празднования 200-летия города Грозного. Я желаю всем участникам продуктивной работы и приятного времяпрепровождения", - сказал на открытии министр культуры республики Хож-Бауди Дааев.

Фестиваль "Мир Кавказу" проходит в Чеченской Республике с 17 по 19 сентября. Участников форума ждет насыщенная программа: гала-концерт фестиваля, открытие постоянной экспозиции "Грозный: история и современность", выставка мастеров регионов Северного и Южного федеральных округов, экскурсии и выездные концерты коллективов.

В октябре 2018 года Грозный отметит 200-летие. Годом основания столицы Чечни считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжи заложили крепость Грозную. Указ о праздновании 200-летия Грозного был подписан президентом России 26 февраля 2015 года. Запланировано около 50 мероприятий, в числе которых реставрационные работы исторических памятников, культурно-массовые события, спортивные соревнования и форумы.