Первое приложение аудиоуроков ингушского языка для iOS и Android запустят в декабре

МАГАС, 17 сентября. /ТАСС/. Первое приложение для операционных систем iOS и Android, состоящее из 40 аудиоуроков для изучения с нуля и совершенствования ингушского языка, будет выпущено в декабре. Программа готова на 50%, рассказал ТАСС ее автор Ибрагим Костоев.

"Это базовый курс, который будет состоять из 40 аудиоуроков. Продолжительность одного урока в среднем - 10-15 минут, в само приложение будут входить и текстовые уроки, и словарь с транскрипциями. Над созданием уроков работали кандидаты наук, филологи, преподаватели ингушского языка в ИнгГУ (Ингушском государственном университете) <...> Сейчас мы работаем над дизайном, процентов на 45-50 приложение готово, презентуем мы его в декабре", - сказал Костоев.

По его словам, обновления для приложения с уроками и информацией планируется выпускать регулярно. "Я давно задумал это предложение, после того, как прочел новость о том, что ингушский язык отнесен ЮНЕСКО к типу вымирающих языков. В первую очередь, я конечно, создал его для наших земляков, которые живут за рубежом и в регионах России, чтобы они могли совершенствовать знание языка. И был приятно удивлен, что есть и те, кто не имеет отношения к нашей республике, но заинтересован в изучении языка: приложение сможет помочь и тем, кто начинает с нуля", - отметил Костоев.

Он также рассказал, что рассматриваются два варианта названия приложения - "Са мотт" (мой язык - прим. ТАСС) и "Наьна мотт" (родной язык - прим. ТАСС).

В 2009 году в обновленной версии "Атласа языков мира, находящихся под угрозой" ЮНЕСКО сообщалось, что 2500 из 6900 языков мира находятся под угрозой исчезновения. Среди них и языки народов Северного Кавказа (кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский и другие).