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Артиллеристы дали 30 залпов в честь 75-летия освобождения Брянской области от гитлеровцев

Впервые в истории региона в городе провели военный парад, на котором показали почти 70 единиц современной военной техники

ТАСС, 17 сентября. Торжества, посвященные 75-летию освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, завершились праздничным фейерверком и артиллерийским салютом. Из шести гаубиц произведено 30 залпов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Празднование 75-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков завершилось концертной программой "Песни Победы", после которой был дан артиллерийский салют. Из шести гаубиц произведено 30 залпов, они прозвучали в 21:30 - в это же время 17 сентября 1943 года салют в честь освобождения Брянска проходил в Москве", - сказали в пресс-службе.

Впервые в истории региона в понедельник в Брянске провели военный парад, на котором показали почти 70 единиц современной военной техники и авиации. Участниками торжественного шествия стали более тысячи военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), представителей силовых ведомств региона и воспитанников "Юнармии". Брянск посетили делегации из регионов России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Польши, Болгарии, Литвы, Сербии, Италии, добавили в пресс-службе.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте кабмина, отметил мужество, стойкость и отвагу защитников Брянщины, благодаря которым оккупация Брянской области завершилась сокрушительной победой над захватчиком.

Оккупация Брянской области гитлеровскими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВеликая Отечественная войнаБрянская область
Северный Кавказ
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