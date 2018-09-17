Первый Центр народных художественных промыслов откроют в Ингушетии в ноябре

МАГАС, 17 сентября. /ТАСС/. Первый в республике Центр народных художественных промыслов откроют в ноябре в ингушском Карабулаке. Главная его цель - сохранение народных промыслов и обучение им всех желающих, сообщил ТАСС министр экономического развития Ингушетии Умалат Торшхоев.

"Качество и неповторимость ингушских ремесел сегодня может выдержать серьезную конкуренцию. В центре будут обучать ремеслам всех желающих, это и мастер-классы, курсы, они, в свою очередь, смогут зарабатывать своим мастерством деньги. Министерство проводит большую работу для сохранения и развития народных промыслов в нашей республике, и благодаря этому центру, который начнет работу уже в ноябре в Карабулаке, мы сумеем интегрировать народные промыслы в индустрию туризма", - сказал Торшхоев.

Изначально в центре будут работать мастера по двум направлениям - гончарное дело и швейное мастерство, но в последствии планируется расширить и увеличить как количество направлений, так и виды обучения. Центр создается при поддержке регионального минэкономразвития за счет средств федерального и регионального бюджетов.

"Сначала мы откроем два цеха для гончарного дела и швейного мастерства. В последствии мы планируем расшириться и перебраться из Карабулака в Магас, тогда уже сможем набирать группы на ковроткачество, вязание, резьбу по дереву, главное - наличие подходящих помещений", - рассказал ТАСС автор проекта и гендиректор центра Адам Мержоев.

Он добавил, что в каждом цеху будет свое оборудование для комфортной работы и обучения, а по завершении мастер- класса или учебного курса новым мастерам будут вручать сертификаты, желающие смогут остаться работать в центре на постоянной основе.

По информации министерства экономического развития республики, деятельность центра заключается в оказании субъектам малого и среднего предпринимательства мер консультационной и образовательной поддержки. Центр создается в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" госпрограммы Ингушетии "Экономическое развитие и инновационная экономика" за счет средств федерального и республиканского бюджетов.