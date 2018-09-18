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Прокуроры запретили эксплуатировать три судна в Николаевске-на-Амуре

Причиной запрета стало отсутствие технического освидетельствования и судовых документов

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Суда нескольких компаний в Николаевске-на-Амуре запретили эксплуатировать из-за отсутствия технического освидетельствования и судовых документов. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В Николаевске-на-Амуре по иску транспортного прокурора запрещена эксплуатация судов, не имеющих документов о годности к плаванию", - говорится в распространенном релизе.

Сообщается, что несколько компаний использовали суда, в частности самоходный паром, баржу и еще одно плавсредство без технического освидетельствования и действующих судовых документов. Работа этих судов запрещена до получения всех необходимых документов.

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