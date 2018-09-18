Объявленный из-за тайфуна "Джеби" режим ЧС снят в Макаровском районе Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный на территории Макаровского района Сахалина из-за обрушившегося 5 сентября на регион тайфуна "Джеби", сняли во вторник в 14:00 (06:00 мск). Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Макаровского района Сергей Сорокин.

Ранее сообщалось, что Макаровский район принял на себя основной удар непогоды. Часть жителей 5 сентября осталась без электричества, пострадало несколько десятков квартир, нарушилось железнодорожное сообщение, около недели отсутствовало водоснабжение.

"Режим ЧС сняли сегодня в 14:00. Была комиссия. Все в порядке. Все последствия ликвидировали", - сказал собеседник агентства.

Тайфун "Джеби", обрушившийся на Сахалин 5 сентября, принес сильные дожди и ураганный ветер.

Погода восстановилась уже на следующие сутки.