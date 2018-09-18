В Крыму установят две пилотные станции по очистке воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Две пилотные станции по очистке воды, производительностью в 2 и 20 тыс. кубометров воды в сутки, установят в Крыму, сообщил во вторник на заседании правительства республики глава Крыма Сергей Аксенов.
"Мы договорились с предприятием из Владимира <…> опытную станцию на 20 тыс. кубометров очистки воды в сутки установим в Судаке и еще одну, небольшую объемом, до 2 тыс. кубометров - в одном из сельских населенных пунктов. Делаем пилотный вариант", - сказал Аксенов.
По его словам, себестоимость производства одного кубометра воды составит около 30 рублей. "Для нас эта ситуация очень приемлемая", - подчеркнул глава региона. В настоящее время стоимость одного кубометра воды для населения в Крыму составляет 31,55 руб. Как отметил Аксенов, решение о дате начала строительства пилотных опреснительных установок, будет принято специально созданной правительственной рабочей группой в течение 30 дней.
Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.
Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. куб. м в сутки.
До 2020 года в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма будет проложен магистральный водовод до Керчи - крайней восточной точки Крымского полуострова, его общая протяженность составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова (Феодосии, Керчи, Судака, Ленинского района), где проживают 400 тыс. человек.