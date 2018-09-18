Власти Ингушетии направят 245 млн рублей на строительство психоневрологического интерната

МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены направить более 245 млн рублей на строительство психоневрологического интерната в городе Малгобек. Конкурс на строительство объекта объявил республиканский минстрой, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

Согласно размещенной об аукционе информации, дом-интернат на 100 мест планируется построить в Малгобеке, максимальная цена контракта составляет почти 245,5 млн рублей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе минстроя Ингушетии, для строительство дома-интерната в Малгобеке было привлечено федеральное финансирование, работы начнутся до конца 2018 года, завершатся - в 2019 году.

Ранее о необходимости строительства психоневрологического интерната в Ингушетии заявлял глава республики Юнус-Бек Евкуров. По его словам, в настоящее время в республике отсутствует стационар для больных с психическими расстройствами, а мест в существующих ГБУ "Пседахский психоневрологический дом-интернат" и ГБУ "Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" недостаточно.