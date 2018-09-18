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Северный Кавказ

На Ставрополье открылась президентская программа подготовки руководителей в сфере культуры

Слушателям курса доступны такие направления подготовки, как менеджмент, маркетинг, проектное управление

ПЯТИГОРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Президентская программа повышения квалификации для руководителей учреждений здравоохранения и культуры стартовала во вторник в Северо-Кавказском институте-филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Пятигорске. Обучение по программе пройдут более 60 человек, сообщила ТАСС заместитель директора института Наталья Киселева.

"Большая часть времени обучения будет отведена практическим проектам, которые разработают сами слушатели применительно к своим регионам - это основа. Содержательная часть программы также включает лекции-диалоги с приглашенными экспертами министерств, ведомств, бизнес-структур региона и тренинги по развитию личных компетенций," - сказала Киселева.

Как сообщили в пресс-службе института, обучение проходит в рамках госпрограммы экономического развития и инновационной экономики, утвержденной в 2014 году. "Программа рассчитана на то, чтобы повысить качество работы сотрудников руководящего звена в соответствии с требованиями законодательства и приоритетами социально-экономического развития всех регионов России", - отметили в пресс-службе.

Участники программы нацелены на обмен опытом с коллегами и отмечают целесообразность обучения. Заместитель главврача по медицинской части Карачаево-Черкесской инфекционной клинической больницы Рената Бижукова уверена, что во время учебы "получит новые знания и новые компетенции, которые диктует время". По словам директора Национальной библиотеки Ингушетии Цаэш Газдиевой, слушателям курса доступны такие направления подготовки, как менеджмент, маркетинг, проектное управление.

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