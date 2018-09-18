РГО предложило лучшему молодому географу принять участие в проекте освоения Сибири

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) предложило россиянину Алену Коспанову, выигравшему XV Международную географическую олимпиаду в Канаде, принять участие в проекте освоения Сибири "Русский ковчег". Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-президент общества Николай Касимов.

"Первая тема для нас чрезвычайно важна. Напомню, что Русское географическое общество давно помогает готовить школьников к всемирным олимпиадам. Мы готовим очень серьезно, в поле в том числе. И мы очень рады, что много лет мы одерживаем победы", - рассказал Касимов.

Это подтвердила XV Международная географическая олимпиада в Квебеке, победителем которой с большим отрывом от конкурентов стал Коспанов. "По сути он - лучший молодой географ планеты", - отметил первый вице-президент РГО, предложив школьнику присоединиться в проекту освоения Сибири "Русский ковчег", инициатором которого стал президент общества Сергей Шойгу.

"Я хотел бы на самом деле этим заниматься. Это возможность исследовать не только Сибирь, но и построить модель глобального потепления, которая поможет в освоении других планет в будущем", - ответил на предложение Коспанов.

Суть проекта - в соединении богатейших природных ресурсов со значительным научным, промышленным и аграрным потенциалом.