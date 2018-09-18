Мэр Уфы написал заявление об отставке в связи с переходом в Совет Федерации

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мэр Уфы Ирек Ялалов, занимающий эту должность с конца 2011 года, написал заявление об отставке в связи с переходом на работу в Совет Федерации. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов.

"Ялалов решение принял, заявление об отставке написано, он уходит на работу в Совет Федерации", - сказал руководитель республики, не уточнив будущую должность Ялалова. По его словам, процедура увольнения займет "пару недель".

Кандидаты на замену пока не называются, конкурс на замещение должности начнется спустя десять дней. "Конкурс начнется 26-27 сентября, эти люди появятся в публичном пространстве", - добавил Хамитов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Совета городского округа Уфы, "17 сентября в Совет действительно поступило заявление о досрочном прекращении полномочий от главы администрации г. Уфа Ирека Ялалова". "Заявление будет рассмотрено депутатами на очередном заседании Совета, которое состоится 27 сентября", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства.