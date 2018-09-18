Жителей Сыктывкара научат танцевать лезгинку на презентации танцев народа Кавказа

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Презентация танцев народов Кавказа пройдет в Сыктывкаре 21 сентября, сообщила во вторник пресс-служба Министерства национальной политики Республики Коми.

"В Доме дружбы народов Республики Коми состоится презентация танцев народов Кавказа, которую проведут московские артисты, представители ансамбля "Аллон" Аслан Джагаев и Алина Хубаева", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе учреждения, гости смогут не только посмотреть выступления, но и научиться танцевать лезгинку.

По данным министерства, презентацию инициировал председатель местной общественной организации "Народы Дагестана" Шамил Расулов. "Истоки танца [лежат] в древних языческих верованиях и ритуалах, основными элементами которых являются образы орла и лебедя. Это не просто танец, это азарт и экспрессия. Мне очень хочется познакомить жителей Коми с национальными танцами моего народа", - цитирует его пресс-служба.

По словам министра национальной политики Коми Галины Габушевой, танцы жителей Кавказа, как и других народов, являются одним из самых ярких проявлений культуры. "Лезгинка стала символом национальной гордости. Народные танцы вызывают положительные эмоции, имеют объединяющий характер. Надеюсь, такой проект подхватят и другие национально-культурные объединения", - приводит ее слова пресс-служба министерства.