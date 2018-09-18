Первый в Северной Осетии "Кванториум" откроется в ноябре

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" откроется в Северной Осетии в ноябре. Премьер республики Таймураз Тускаев на заседании республиканского правительства поручил разработать механизмы привлечения в него одаренных детей из сел.

"Открывающийся в столице республики в ноябре текущего года "Кванториум" будет способствовать увеличению количества учащихся. Нужно внедрить практику воскресных поездок детей из сельских школ во Владикавказ для того, чтобы внимательно изучить работу "Кванториума". Необходим постоянный поиск одаренных детей, и на основании такой продуманной и планомерной работы уже можно формировать качественную поддержку талантливых школьников", - сказал Тускаев.

Как сообщалось, технопарк станет площадкой высокотехнологичного научно-технического творчества для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Ребята смогут попробовать себя в робототехнике, нейротехнологиях, биотехнологиях, IT. Проект будет реализован вместе с федеральным Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете АСИ, председателем которого является президент РФ Владимир Путин. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. В настоящий момент в России открыты более 20 подобных технопарков.