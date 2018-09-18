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В Ижевске на базе концерна "Калашников" планируют создать юнармейский центр

В нем реализуют программы по профориентации "Юнармеец в профессии"

ИЖЕВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" планирует создать на базе предприятия в Ижевске юнармейский центр для школьников и студентов, где будут проводиться программы профориентации. Об этом во вторник сообщил пресс-служба концерна.

"На базе концерна планируется создание Юнармейского центра для детей сотрудников и молодых людей, живущих в Удмуртии. В рамках центра будут реализованы программы по профориентации "Юнармеец в профессии", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, во вторник на открытии Форума оружейников России, который в эти дни проходит в Ижевске, состоялась церемония посвящения в юные оружейники 100 детей из Удмуртии в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, заключенного меду концерном и всероссийским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия".

В концерне добавили, что ключевыми направлениями сотрудничества "Калашникова" и "Юнармии" являются совместные проекты, разработка образовательных материалов и познавательных программ, развитие и повышение интереса детей и подростков к военно-техническим знаниям, а также поддержка одаренных детей и подростков.

Сроки создания центра в Ижевске в пресс-службе концерна ТАСС не уточнили.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются более 260 тысяч россиян в возрасте от восьми до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.

Теги
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