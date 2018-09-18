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Северный Кавказ

Власти Северной Осетии создадут более 2 тыс. мест в детских садах к 2020 году

Сейчас очередь в детские сады республики составляет более 5 тыс. детей

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. мест в детских садах будет создано в Северной Осетии к 2020 году. Об этом сообщила на заседании правительства республики министр образования и науки Ирина Азимова.

"В Северной Осетии в 2018-2019 годах с возведением новых объектов и пристроек к имеющимся зданиям планируется создать 2 155 новых мест в детских садах. В этом году указанные учреждения примут 1255 малышей, и 900 - в следующем", - сказала Азимова.

По ее словам, в настоящее время в очереди в детсады состоят почти 5 тыс. 500 детей в возрасте от полутора до семи лет, в том числе около 1 тыс. 500 детей в возрасте от трех до семи лет. Для решения проблемы уже в этом году построены четыре детских сада по 120 мест. Два новых учреждения появились в городе Беслан, и по одному новому детскому саду построены в городе Алагир и в поселке Советское Ирафского района. Сейчас строится детский сад на 280 мест в одном из микрорайонов Владикавказа.

Кроме того, за счет средств резервного фонда правительства России уже в этом году в регионе приступили к строительству двух детских садов на 120 мест в селениях Ир и Дачное Пригородного района и детского сада на 230 мест в Моздоке. В следующем году запланировано строительство детского сада на 120 мест в селении Мичурино Ардонского района.

Объем предоставленных средств составил 538 млн 800 тыс. рублей.

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РоссияСКФОСеверная Осетия
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