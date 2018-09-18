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Северный Кавказ

Выплаты многодетным семьям в Северной Осетии составят 9,9 тыс. рублей в 2019 году

Такие пособия в регионе получают около 900 семей
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Ежемесячные выплаты многодетным семьям в Северной Осетии составят в 2019 году 9,9 тыс. рублей. Как сообщил во вторник на заседании правительства региона министр труда и социального развития Игорь Кесаев, сейчас размер пособий составляет 9,73 тыс. рублей.

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"Выплата ежемесячных пособий семьям, назначенных при рождении третьего и последующих детей, в 2019 году назначается в размере 9 тыс. 900 рублей. В этом году она составила 9 тыс. 730 рублей. Величина определена в соответствии федеральными рекомендациями", - сказал Кесаев.

По его словам, на эти цели будет направлено 140 млн 112 тыс. рублей. Такие пособия в Северной Осетии получают 870 семей.

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