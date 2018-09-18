В Омске представили книгу "Иртыш течет на Север" в рамках проекта об освоении Заполярья

ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Книга "Иртыш течет на Север", посвященная роли Омска в освоении северных территорий России, представлена во вторник в Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Это издание вошло в многотомный каталог, выпуск которого приурочен к проведению выставок в девяти российских городах в рамках межрегионального проекта компании "Норникель" "Освоение Севера: тысяча лет успеха".

"Каждая выставка сопровождается книгой. В итоге у нас будет девять томов музейной энциклопедии Севера, которую мы направим в крупнейшие библиотеки страны. Это издание не только полностью отражает содержание [омской] выставки, но и углубляет ее", - сказала на презентации книги доктор исторических наук и научный руководитель гуманитарных проектов "Норникеля" Юлия Кантор.

Как и сама выставка, издание состоит из трех больших тематических разделов, над которыми работали авторы из Омска, Красноярска и Салехарда. Это "Освоение Северного морского пути", раздел "Сражение за Арктику", посвященный трагическим страницам Великой Отечественной войны у северного побережья России, и раздел "Притяжение Севера", в котором рассказывается о промышленном освоении арктических территорий. Завершает книгу каталог экспонатов, представленных на экспозиции.

По словам организаторов выставки, Омская область, которая сейчас аходится на южной границе России, но в 40-е годы XX века занимала огромную территорию до Карского моря и Обской губы, неслучайно вошла в проект, посвященный освоению русского Заполярья. Практически все сообщение с севером Западной Сибири и освоение этого края шло через Омск, который расположен на надежной транспортной артерии - реке Иртыш, впадающей через Обь в Карское море Северного Ледовитого океана.

Проект "Освоение севера. Тысяча лет успеха" инициирован компанией "Норникель" и приурочен к столетию открытия в 1919 году норильского месторождения. В течение 2017-2019 годов в рамках проекта девять регионов России представят уникальные музейные коллекции, рассказывающие об освоении северных территорий страны.

Первый этап проекта в 2017 году охватил Москву, Санкт-Петербург и Великий Новгород. В этом году с русским Заполярьем познакомятся жители Выборга, Омска и Перми. Завершится проект выставками в Мурманске, Архангельске и Норильске.