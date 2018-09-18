Музей деревянного зодчества в Суздале в 2019 году планируют сделать China Friendly

СУЗДАЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Руководство Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника планирует сертифицировать Музей деревянного зодчества в Суздале по программе China Friendly до конца 2018 года. На сертификацию остальных туристических объектов музея потребуется два года, сообщил во вторник журналистам гендиректор музея Игорь Конышев.
China Friendly - программа по продвижению российского национального туристического продукта на китайском туристическом рынке. Она способствует расширению географии путешествий китайских туристов по России и вовлечению новых регионов в туристические программы. Чтобы вступить в программу, нужно пройти аттестацию, подтверждающую, что услуги, предоставляемые участником проекта, соответствует критериям программы.
"Объектов много. Я думаю, что начнем мы [сертификацию по программе China Friendly] с Музея деревянного зодчества, думаю, что в этом году мы его сертифицируем, а там большой комплекс - это все начиная от навигации на китайском языке, заканчивая страничкой на сайте и прочими особенностями, необходимыми для приема китайского туриста. Музей деревянного зодчества - один из самых посещаемых китайскими туристами. Далее будут сертифицированы Суздальский кремль, Спасо-Евфимиев монастырь, храм в Кидекше, памятники во Владимире, Гусь-Хрустальном, всего потребуется пара лет", - отметил он.
О намерении ввести навигацию и установить банкоматы на китайском языке руководство музея-заповедника заявило в 2015 году.
Владимиро-Суздальский музей-заповедник входит десятку самых посещаемых музеев России, в состав учреждения входят восемь памятников и ансамблей, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С начала 2018 года музей посетило более 929 тыс. человек.