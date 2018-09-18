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Вологодская область намерена ликвидировать незаконные свалки за три года

Губернатор региона отметил, что все отходы должны размещаться на сертифицированных полигонах

ТАСС, 18 сентября. Власти Вологодской области планируют за три года ликвидировать все незаконные свалки, которых насчитывается более 200. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора региона.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел совещание в Нарьян-Маре, где, в частности, обсуждались вопросы экологической безопасности в регионах Северо-Запада. От руководителей субъектов федерального округа Патрушев потребовал дополнительно проработать вопросы строительства мощностей по переработке отходов, включая механизмы стимулирования переработки и обезвреживания мусора.

"Территориальная схема обращения с отходами в Вологодской области разработана сроком на десять лет. Она содержит информацию о существующей системе, проблемах отрасли, перспективах ее развития, сведения о местах несанкционированного размещения отходов. Таких свалок на территории региона более 200. Наша задача на три ближайших года - полностью их ликвидировать", - цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова по итогам совещания.

По словам руководителя региона, все отходы должны размещаться на сертифицированных полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным пресс-службы, в области действует пять мусоросортировочных станций общей мощностью 282 тыс. тонн в год. К 2022 году планируется ввод в эксплуатацию еще четырех мусоросортировочных станций - в Череповце, Великом Устюге, Вытегорском и Сокольском районах - общей мощностью 250,5 тысяч тонн в год.

Кроме этого, по данным властей, для снижения транспортной нагрузки и затрат на вывоз твердых коммунальных отходов к 2022 году в регионе запустят 11 мусороперегрузочных станций. Выбраны два региональных оператора по обращению с ТКО, планируется проведение торгов на транспортировку отходов, что позволит привлечь на рынок наиболее добросовестных перевозчиков.

"В целом проводимая реформа способствует созданию прозрачной системы, определяя регионального оператора ответственным за всю цепочку обращения с ТКО с единым тарифом в своей зоне деятельности", - добавил Кувшинников.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичКувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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