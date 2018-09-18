Под Курском появится мемориальный комплекс памяти подвига пограничников 70-й армии НКВД

КУРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс, посвященный подвигу пограничников 70-й армии НКВД во время сражения на Курской дуге, появится в Поныровском районе Курской области. На территории комплекса разместится стела с именами павших советских воинов и место для перезахоронения останков солдат, найденных в ходе поисковых экспедиций, сообщил ТАСС во вторник председатель регионального совета ветеранов пограничной службы Александр Горяйнов.

"На Тепловских высотах планируется установить мемориал пограничникам 70-й армии. На сегодняшний день практически нет ни одного упоминания об этой армии, хотя 70-я армия НКВД вся стояла во второй полосе обороны [на Курской дуге]", - сказал собеседник агентства.

Стоимость проекта мемориального комплекса - около 3,5 млн рублей. По словам Горяйнова, на территории объекта разместится стела с указанием имен погибших на Курской дуге пограничников, в том числе взвода лейтенанта Александра Романовского, 18 бойцов которого летом 1943 года отбили атаку около 200 солдат немецко-фашистской армии. Кроме того, после открытия комплекса на его территории начнется перезахоронение останков павших советских солдат.

"Сейчас ведутся активные поисковые работы, один отряд "Курган" поднял останки 150 пограничников за время поисковых экспедиций в Курской области. Мы хотим, чтобы останки воинов были на мемориале памяти пограничников. Рядом мы уже заложили рощу из 800 красных дубов, также есть закладной камень на месте самого мемориала", - добавил Горяйнов.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В сражении участвовали более 4 млн человек с обеих сторон, были задействованы почти 70 тыс. орудий, свыше 13 тыс. танков и самоходных орудий и 12 тыс. боевых самолетов. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.