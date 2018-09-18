Финансирование ремонта дорог в муниципалитетах Пензенской области вырастет в 1,5 раза

ПЕНЗА, 18 сентября. /ТАСС/. Объем средств, выделяемых из дорожного фонда Пензенской области муниципалитетам, будет увеличен в 2019 году более чем в 1,5 раза - с 400 млн до 662 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"За последние три года по решению Ивана Белозерцева (главы региона) объем финансирования дорожным фондом Пензенской области ремонта дорог местного значения существенно вырос. В 2016 году он составлял 349,85 млн рублей. В текущем году объем субсидий превысил 400 млн рублей. В 2019 году соответствующая цифра вырастет до 662 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Средства будут распределены по группам районов в зависимости от протяженности дорог. Как подчеркнул Белозерцев на совещании с главами муниципалитетов во вторник, особое внимание необходимо уделить строительству в районных центрах дорог с бордюрами, ограждением, наружным освещением и тротуарами.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области в 2018 году составляют почти 5,7 млрд рублей. С начала года в регионе отремонтировано и реконструировано около 427 км автодорог, по итогам года этот показатель составит около 500 км.