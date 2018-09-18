Минприроды считает нецелесообразным перевод очистки Байкала на федеральный уровень

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ считает нецелесообразным перевод очистки Байкала с регионального уровня на федеральный и также считает необходимым дождаться завершения корректировки проектной документации об ущербе, наносимого озеру Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК). Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба министерства.

Ранее в сентябре депутат Государственной думы от Иркутской области Николай Николаев предложил передать работу по очищению берегов Байкала от отходов БЦБК на федеральный уровень.

"Минприроды России считает необходимым дождаться завершения корректировки проектной документации для рекультивации накопленного ущерба последствий работы БЦБК", - сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что очистка берегов озера входит в полномочия регионов. По данным министерства, Иркутской области также были предоставлены субсидии из федерального бюджета для ликвидации негативного воздействия отходов комбината.

В декабре прошлого года между министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и АО "Росгеология" был заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК, отметили в Минприроды.

По информации министерства, сейчас ведется корректировка проектной документации "Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "БЦБК". После ее окончания компания приступит к работам по контракту.