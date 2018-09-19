Во Владимире установили памятник провинциальным актерам

ВЛАДИМИР, 19 сентября. /Корр.ТАСС Анна Устинова/. Скульптурную композицию "Счастливцев и Несчастливцев", памятник провинциальным актерам, открыли во вторник у стен Владимирского академического театра драмы, начавшего 170-й сезон V Всероссийским театральным фестивалем "У Золотых ворот", передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем первый и пока единственный в России памятник провинциальным актерам - скульптурную композицию "Счастливцев и Несчастливцев", автор - заслуженный художник России, скульптор Игорь Черноглазов. Владимир - театральный город, где театр возник 170 лет назад. Памятник посвящен актерам нестоличных театров, которых огромное множество, их подсчитать невозможно, и конечно, они достойны того, чтобы было некое место поклонения этим людям", - сообщил журналистам директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин.

Установленная возле здания владимирского театра композиция представляет собой две бронзвые фигуры странствующих актеров с посохами и дорожным саквояжем.

Открытие памятника стало первым мероприятием Всероссийского театрального фестиваля "У Золотых ворот", который стартует во Владимире во вторник и начинает 170-й сезон театра. В программе форума - 26 спектаклей, в том числе восемь в конкурсной программе, претендующих на главный приз фестиваля - хрустальную шапку Мономаха. Кроме того, в течение двух недель во Владимире покажут программу моноспектаклей, а также пройдут "Пять вечером с Шекспиром", на которых российские труппы и Государственный академический театр имени Руставели (Тбилиси) представят постановки по произведениям английского драматурга. В дни фестиваля во Владимире также пройдут лекции театральных деятелей, презентации книг и творческие встречи с известными актерами, председателем жюри фестиваля бессменно является Народная артистка России Евгения Симонова.

Итоги фестиваля подведут 2 октября.

О Владимирском театре драмы

Владимирский драмтеатр в 1848 году основал актер Иван Лавров, убедивший губернатора Донаурова в том, что театр жизненно необходим каждому городу. На его сцене в разные годы играли известные актеры театра и кино Евгений Евстигнеев, Александр Дедюшко. В последние годы театр известен своими резонансными постановками, в частности, спектаклем "Молодая гвардия", гастроли которого прошли в ДНР и ЛНР. Кроме того, на владимирской сцене поставили последний прижизненный спектакль по произведениям Евгения Евтушенко "На стыке времен".

Провинциальные актеры - комик Счастливцев и трагик Несчастливцев - герои комедии Александра Островского "Лес" (1870), действие которой разворачивается в усадьбе богатой помещицы Гурмыжской. Пьеса является одним из самых популярных произведений автора.