Северная Осетия сэкономила до 51% средств благодаря централизованной закупке лекарств

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Система централизованной закупки лекарств в Северной Осетии позволила сэкономить до 51% средств. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"С конца 2017 до первой половины текущего года проведено более 100 централизованных аукционов, что позволило сэкономить бюджетные средства от 49 до 51%. Экономия происходит от того, что объявляются крупные лоты. Помимо прочего, это позволяет также сократить длительность закупочной процедуры", - цитирует пресс-служба замминистра здравоохранения региона Татьяну Цидаеву.
В скором времени при минздраве региона появится централизованный поставщик медицинской техники и препаратов "Фармация и медицинская техника Осетии". Это позволит минимизировать издержки, связанные с проведением совместных торгов, требующих согласованных действий разных учреждений. Создание организации проходит экспертизу в парламенте республики.
Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона поручил правительству решить вопрос централизованной закупки лекарств и изделий медназначения в 2018 году. В республике для исключения многочисленных злоупотреблений при закупках лекарственных средств впервые была организована совместная закупка препаратов для медицинских организаций, однако вопрос власти считали не полностью решенным.
Ситуация с обеспеченностью лекарствами
Как ранее сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Михаил Ратманов, республиканское ведомство за два года увеличил более чем втрое финансирование приобретения лекарств для льготников - с 60 до 200 млн рублей. Также жители республики обеспечены простым инсулином, финансирование этого направления было увеличено вдвое - с 30 до 60 млн рублей. Ранее 70% населения региона приобретали инсулин за свой счет, при этом 30% жителей получали бесплатно инсулин премиум-класса. Самым лучшим инсулином и тест-полосками обеспечены все 190 детей с сахарным диабетом.
После вступления в должность главы республики Вячеслав Битаров начал проводить внеплановые проверки в больницах региона. По их итогам выяснялось, что в медучреждениях не хватало как жизненно необходимых лекарств, так и расходных материалов. Сейчас удалось решить и этот вопрос, оснастив все больницы необходимыми препаратами.
Нерешенным остается вопрос с орфанными (для лечения редких заболеваний) препаратами. В этом году для обеспечения лекарствами подобных больных, которых в регионе порядка 150, выделено 50 млн рублей. При этом двум по рекомендации врачей был прописан швейцарский препарат "Солирис" стоимостью 36 млн рублей на годовой курс лечения. Сейчас больные добиваются дорогостоящего лекарства через суд.