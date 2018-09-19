Главный символ города атомщиков в Мурманской области реконструировали за счет гранта

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Главный символ города-спутника Кольской АЭС Полярные Зори - стелу на въезде в город - реконструировали за 1,6 млн рублей. Основная часть суммы была получена в виде гранта, сообщила в среду администрация города.

"Общая стоимость работ составила 1,6 млн рублей. Проект по обновлению стелы стал одним из победителей конкурса Фонда АТР АЭС", - уточнили в администрации.

Выдавший грант фонд был создан при концерне "Росэнергоатом", он призван помогать благоустройству городов, связанных с атомной промышленностью. Еще 400 тыс. рублей выделила в рамках благотворительной помощи Кольская АЭС. Как отмечают власти города, реконструкция стелы была общественной инициативой, поэтому бюджетные средства на нее не были затрачены.

Последним этапом реконструкции стала подсветка стелы цветами российского триколора. До этого на объекте заменили электрику и пластиковые элементы, установили светящиеся буквы с названием города, провели ремонт дорожного полотна. Сейчас началось благоустройство территории у стелы.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.