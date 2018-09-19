Курортный сбор на Ставрополье к сентябрю на 1,5 млн рублей превысил плановые показатели

"По результатам проведения в городах Кавказских Минеральных Вод эксперимента по взиманию курортного сбора на 1 сентября было собрано 85 млн рублей. Это на 1,5 млн больше плановых показателей", - приводит пресс-служба сообщение Трухачева.

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Поступления от курортного сбора с отдыхающих на Ставрополье на 1 сентября превысили на 1,5 млн рублей запланированные показатели, сообщил в среду министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что собранные средства должны воплотиться в объекты курортной инфраструктуры и благоустройства. "По своему значению для развития городов-курортов КМВ эта программа сопоставима с проектом по формированию комфортной городской среды", - отметил Владимиров.

По словам Трухачева, туристический поток в Ставропольский край в 2018 году сохраняет динамику роста. За январь-август курорты Кавминвод посетили 710 тыс. человек, аналогичный показатель 2017 года превышен на 9,3%.

В 2017 году впервые за 29 лет пассажиропоток международного аэропорта Минеральные Воды превысил 2 млн человек. Продолжается развитие новых направлений туризма в крае, таких как событийный, этнографический, детский. "Площадкой для формирования дестинаций промышленного туризма определен Невинномысск, разрабатывается маршрут посещения крупнейших промышленных предприятий города", - отмечает министр.

Как сообщалось ранее, в июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае. В Крыму действие эксперимента начнется с 1 мая 2019 года.