Три региона Сибири подпишут соглашение о строительстве дороги из Тувы в Новосибирск

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Тувы, Хакасии и Кемеровской области в конце сентября подпишут соглашение о строительстве прямой дороги до Новосибирска. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства экономики Тувы.
В конце сентября в столице Тувы пройдет заседание совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (МАСС). Основной его темой станет вопрос развития транспортной доступности сибирских регионов, а также совместных экономических проектов.
"Планируется подписать соглашение с руководством Республики Хакасия и Кемеровской области о строительстве дороги до Новосибирска, минуя большой крюк через Красноярский край", - говорится в сообщении тувинского минэкономики.
Сейчас основная транспортная артерия Тувы проходит через Красноярский край, прямая дорога до Новосибирска существенно сократит время поездки на автомобиле из республики в центр Сибирского федерального округа.
Также будут затронуты темы строительства автодороги из Тувы в Горный Алтай и трансграничной дороги из Красноярского края через Монголию с выходом на Китай.
"Развитие экспортной инфраструктуры и транзитной транспортно-логистической системы - ключевые факторы обеспечения роста экономики Сибири. Мы возлагаем большие надежды на заседание МАСС. Поддержка наших проектов станет еще одним шагом к развитию торговых и экспортных отношений Тувы", - процитировали в пресс-службе слова министра экономики Тувы Елены Каратаевой.