В Архангельской области прошел областной краеведческий диктант

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Второй региональный краеведческий диктант прошел в Архангельской области, рассказала ТАСС представитель организаторов Наталья Королькова.

"Это второй краеведческий диктант, первый мы провели в прошлом году: тогда у нас приняло участие около полутора тысяч человек. В этом году заявки на участие в диктанте подали 82 библиотеки - это значительно больше, чем в прошлый раз. В диктанте 30 вопросов, но, по сравнению с прошлым годом, мы постарались их пересмотреть, чтобы привлечь больше молодежи, чтобы заинтересовать изучением родного края именно молодежь", - сказала Королькова.

В диктант включили вопросы по истории, географии, экономике и литературе региона. "Есть, например, вопросы по диалектным словам. Кроме того, мы постарались принять во внимание участие районов и составили вопросы так, чтобы упоминались разные районы региона - в прошлом году большая часть вопросов была про Архангельск", - отметила собеседница агентства.

Участникам диктанта, к примеру, предлагалось указать, на каком острове Северной Двины расположена Новодвинская крепость, что такое руссенорск, а также в какой из традиционных северных росписей используется всего два цвета - черный и красный. "Для нас оказался сложным вопрос про то, что означал индекс PQ в названии северных конвоев в годы Великой Отечественной войны <...> Не знали ответа на литературный вопрос про название книги Юрия Казакова, с остальным, думаем, справились", - рассказали ТАСС ученицы 10 класса школы № 59 Анастасия Звонарева и Арина Трусова.

Диктант проводился дважды, чтобы на него смогли попасть все желающие. "Очень интересные вопросы по топонимике - вернусь, буду смотреть в Интернете. Сложными оказались вопросы про районные центры и про животных из Красной книги", - сказала ТАСС участница диктанта, преподаватель технологического колледжа Северного (Арктического) федерального университета Ольга Боровая.

20 сентября на сайте областной библиотеки будут выложены вопросы диктанта и ответы на них, итоги планируется подвести 1 октября.