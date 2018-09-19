В Петербурге объявили новый конкурс на туристический бренд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга объявил новый конкурс на туристический бренд города. Информация об этом в среду размещена на сайте госзакупок.
"Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта на оказание услуг по разработке платформы, архитектуры, коммуникационной стратегии территориального мета-бренда Санкт-Петербурга и концепции, структуры, системы идентификации и бизнес-плана Агентства по управлению территориальным мета-брендом Санкт-Петербурга. Начальная цена контракта - 8,27 млн рублей", - говорится в документе закупки. Итоги конкурса подведут 10 октября, концепцию бренда необходимо разработать к началу декабря.
Как следует из документа, конкурс на разработку концепции бренда объявлен с целью формирования имиджа Санкт-Петербурга, продвижения на российском и международном уровне, привлечения внимания к его культурной и исторической ценности, его ключевым компетенциям.
Прежний конкурс отменили из-за претензий антимонопольного органа. В феврале 2017 года Санкт-Петербургское УФАС России признало, что контракт между комитетом по развитию туризма Петербурга и компанией "Студия Арт. Лебедева" на серию логотипов города был заключен незаконно, и предписало расторгнуть договор.
Отмены контракта между комитетом и студией добивалась компания "Григорьев Борис и партнеры", которая направила соответствующее заявление в региональное управление ФАС. Договор ценой в 1 рубль был заключен со "Студией Арт. Лебедева" как с единственным поставщиком, поскольку других заявок не поступило. Компания "Григорьев Борис и партнеры" утверждала, что не была уведомлена о проведении конкурса. Антимонопольный орган признал нарушение, а суд в трех инстанциях его подтвердил.
Договор со студией Лебедева на разработку серии логотипов был подписан в октябре 2014 года. Сейчас логотипы используются на некоторых туристических киосках города, а также некоторых международных выставках с участием представителей городской администрации.