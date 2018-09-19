Историческую башню на главной площади Старой Руссы отреставрируют в 2019 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Историческая водонапорная башня на главной площади Старой Руссы в Новгородской области будет отреставрирована в 2019 году на средства, выделенные в рамках всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". Об этом говорится в среду в сообщении управления информационной политики администрации Новгородской области.

"Средства выделены победителям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для их реализации. Одним из 20 победителей конкурса стала Старая Русса - она завоевала грант на реализацию проекта реконструкции водонапорной башни - 50 млн рублей", - сообщили в управлении информации.

Как отмечается в сообщении, "проектирование объекта будет выполнено до конца текущего года, работы по реконструкции начнутся в 2019 году". Реконструкция башни входит в проект "Возрождение исторического облика города Старая Русса". В документации проекта она указана как третий этап, который должен быть реализован в 2018-2019 годах.

Водонапорная башня высотой около 50 метров, построенная в 1908-1909 годах из красного кирпича, стала одним из самых узнаваемых объектов Старой Руссы. Она серьезно пострадала в годы Великой Отечественной войны - ее верхний ярус был разломан, пострадали междуэтажные перекрытия, механизмы и резервуары. В башне были проведены противоаварийные работы, ее накрыли конусообразной деревянной надстройкой, но исторический облик не был полностью восстановлен.

Во время предстоящей реставрации башню планируется сделать такой, какой она была в довоенное время, сообщили в управлении информации. В проекте реконструкции предусмотрено восстановление верхнего яруса башни в историческом виде, создание смотровой площадки, обустройство во внутреннем пространстве выставочной галереи, туристско-информационного центра и сувенирной лавки, благоустройство территории вокруг здания.