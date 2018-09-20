Назначен новый ректор Грозненского нефтяного технического университета

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности ректора грозненского нефтяного технического университета им. академика М. Д. Миллионщикова назначен Магомед Минцаев, ранее занимавший должность директора департамента науки и технологий Минобрнауки России.

"С 18 сентября 2018 года исполняю обязанности ректора старейшего нефтегазового вуза страны - Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова. За чуть больше чем полтора года работы в министерстве получил бесценный опыт, осмысленное понимание основ государственной научной, научно- технической и инновационной политики и самое главное - принял участие в ее формировании и реализации", - написал Минцаев на своей странице в Facebook.

Ранее должность ректора ГГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова занимал Хасан Таймасханов.

Грозненский нефтяной институт был основан в 1920 году как Высший нефтяной техникум, и только в 1929 году учебное заведение приобрело статус вуза союзного значения. К середине 1980-х годов научно-педагогический и материально- технический потенциал института позволял вести подготовку практически по всем специальностям технологического цикла нефтегазового производства, в вузе были сформулированы собственные научные школы, известные не только в стране, но и за рубежом.

Ученые института занимались фундаментальными разработками в области нефтегазовой геологии и геофизики, бурения и разработки нефтяных и газовых скважин, нефтепереработки и нефтехимии, теплофизики, строительства. В 1990-е годы из Чечни выехал почти весь преподавательский состав института, боевые действия уничтожили учебные корпуса, научные лаборатории и общежития. Решением коллегии Минобразования РФ 1 февраля 2000 года была принята программа восстановления Грозненского нефтяного института. В 2011 вуз получил статус технического университета.