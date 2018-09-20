Тульская область присоединилась к Всероссийской акции "Добро в село"

ТУЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Тульская область присоединилась к Всероссийской акции по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) "Добро в село", которая проводится в регионах России с 15 сентября по 1 октября 2018 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного правительства.

"В селе Ханино Суворовского района стартовала Всероссийская акция "Добро в село", - сказал собеседник агентства.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Татьяны Семиной, студенты-волонтеры Тульского областного медицинского колледжа и медицинского института Тульского государственного университета, а также врачи ФАПов в рамках акции проведут комплекс профилактических, диагностических и просветительских мероприятий для жителей отдаленных населенных пунктов области. "Будущие медики знакомятся со спецификой сельской медицины. Новые ФАПы, хорошие условия для их работы и эта акция помогут привлечь молодежь для работы на селе", - отметила Семина.

По ее словам, большое внимание также уделят мероприятиям по улучшению санитарного, экологического и эстетического состояния прилегающей территории ФАПов. "Наша задача - улучшать условия работы в ФАПах, чтобы обеспечить людям более качественную медицинскую помощь. Важно также сформировать у жителей сел бережное отношение к своему здоровью", - сказала заместитель министра.

"Добро в село"

Проект "Добро в село" организован Минздравом, Росмолодежью и Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" в рамках Года добровольца (волонтера) в России, которым объявлен 2018 год. Инициатива призвана повысить уровень жизни в муниципальных образованиях и обеспечить доступность медицинских услуг.

Планируется, что до 1 ноября в 85 субъектах РФ пройдет по 5-10 выездов команд волонтеров и медицинских специалистов в малые населенные пункты, оснащенные ФАПами. Каждый выезд команды проекта будет условно поделен на два блока. В первой части активисты движения "Волонтеры-медики" и местные жители наведут порядок в помещениях ФАПов, а также облагородят прилегающую территорию.

Второй - медицинский блок - включает первичный осмотр и консультации врачей мобильных центров здоровья и выездной бригады, в состав которой войдут терапевты, эндокринолог, онколог и офтальмолог. Сельские жители смогут оперативно пройти диагностику сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов зрения, состояния полости рта, а также узнать о наличии факторов риска развития сахарного диабета и других заболеваний. Их ознакомят с рекомендациями по здоровому питанию и предложат поучаствовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях и мастер-классах по профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни.

