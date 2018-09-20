В Приморье направят более 13 млн рублей на ремонт систем водоснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Компания "Примтеплоэнерго" отремонтирует системы водоснабжения в 20 муниципалитетах Приморского края за 13,6 млн рублей. Соответствующая программа была разработана по поручению врио главы Приморья Андрея Тарасенко, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"Ремонтные работы систем водоснабжения и водоотведения проводятся в Дальнегорском, Спасском, Михайловском, Артемовском и Партизанском филиалах предприятия", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что ремонт на объектах предприятия планируют завершить до конца текущего года, а общая стоимость работ составит 13,6 млн рублей.

В Дальнегорске специалисты отремонтируют канализационные колодцы в микрорайоне Горелое, здание хлораторной и его оборудования. Также работы запланированы на очистных сооружениях и водоводах поселков Краснореченский, Рудная Пристань, села Каменка Кавалеровского района и в самом Кавалерово. В поселке Дунай ЗАТО Фокино на канализационно-насосной станции №1 заменят насос и насосный агрегат, отремонтируют канализационные колодцы и заменят участок водопроводной сети. Значительный объем ремонтных работ запланирован в поселке Новошахтинском Михайловского района. Здесь специалисты "Примтеплоэнерго" отремонтируют насосное оборудование, а также трубопроводы.

В пресс-службе отметили, что в Приморье в настоящее время также реализуется краевая программа "Чистая Вода", которая предусматривает комплексную модернизацию водоснабжения городов и районов.

"Благодаря программе в крае заменены сотни километров водопроводных труб, проложены новые канализационные коллекторы и очистные сооружения, отремонтированы или построены насосные станции, станции обезжелезивания и водоочистки", - сказала директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам региона Елена Пархоменко.

По словам руководителя ведомства, в этом году на финансирование программы направлено 200 млн рублей. Деньги потратят на проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию более 40 объектов водопроводно- канализационного хозяйства.