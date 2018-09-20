В Кабардино-Балкарии отмечают день адыгов фестивалем национально-культурных центров

НАЛЬЧИК, 20 сентября. /ТАСС/. День адыгов (черкесов) отмечают в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) 20 сентября, к празднованию приурочены фестиваль национально-культурных центров народов республики, концерты и народные гулянья в Нальчике, сообщил журналистам министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Анзор Курашинов.

"К нашей радости этот праздник становится уже традиционным, и все национально-культурные центры, которые есть в республике, поддерживают этот праздник. На площади (площадь Согласия в Нальчике - прим. ТАСС) практически все они представлены своей кухней и в своих национальных костюмах <...> На концерте выступили самодеятельные коллективы - представители разных национальностей, проживающих на территории республики", - сказал Курашинов.

По мнению главы региона Юрия Кокова, празднование придаст дополнительный импульс консолидации адыгского этноса, укреплению традиций добрососедства, взаимопонимания и уважения между народами КБР. "[Праздник] олицетворяет весь многовековой путь адыгского народа, связан с сохранением его идентичности и самобытности, с перспективами национального культурного развития адыгов, расширением и углублением сотрудничества со всеми, для кого Кабардино-Балкария является исторической родиной", - цитирует его пресс-служба.

Как рассказал ТАСС президент Международной черкесской ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков, праздник отмечают по всей республике. "Праздник начинается всегда с торжественного концерта с участием наших гостей и силами наших выдающихся артистов <...> Наш братский балкарский народ поддерживает этот праздник, как мы поддерживаем их праздники", - сказал Сохроков.

День адыгов учрежден указом главы республики в 2014 году, 20 сентября объявлено в КБР праздничным и выходным днем.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, состоящего из кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают в Адыгее, КБР, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и в Ставропольском крае. Общая численность адыгов в РФ согласно переписи 2010 года составляет 718 727 человек.