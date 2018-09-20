Издательства и авторы из РФ и зарубежья участвуют в фестивале "Тарки-Тау" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Книжный фестиваль-ярмарка "Тарки-Тау" открылся в четверг в Национальной библиотеке Республики Дагестан им. Расула Гамзатова в Махачкале и продолжится до 22 сентября. Участие в нем принимают около 50 представителей издательств и авторов из России, Азербайджана и Белоруссии, сообщил ТАСС куратор фестиваля Марат Гаджиев.

"За последние несколько лет Дагестанский книжный фестиваль-ярмарка "Тарки-Тау" стал одним из крупных на Северном Кавказе. В этом году он проходит в седьмой раз и участие в нем принимают издательства, писатели, поэты, литературные критики из самых разных регионов России, а также из Азербайджана и Белоруссии. Всего около 50 гостей", - сказал Гаджиев.

По его словам, каждый из трех дней носит свое название - День национальной литературы, День современной литературы и периодической печати и День детской литературы.

Перспективы фестиваля

Вице-президент Ассоциации книгоиздателей России Олег Филимонов на открытии мероприятия выразил надежду, что география фестиваля будет расширяться. "Возможно, было бы правильно, если бы он ["Тарки-Тау"] вышел за рамки библиотеки на открытые пространства, чтобы можно было привлечь большее количество читателей, чтобы мы могли шире представить наши издательские возможности. Уверяю вас, книг выходит в стране более чем достаточно. А самое главное - мы таким образом будем приобщать к чтению молодое поколение", - добавил Филимонов.

По словам литературного критика Галины Юзефович, благодаря фестивалю Дагестан "открывается совершенно с новой стороны - как фрагмент большого, широкого, просторного, единого для всей планеты мира книжной культуры".

"Даже то немногое, что я сегодня смогла уже здесь увидеть на ярмарке, показывает, что Дагестан - это полноправная часть мирового культурного ландшафта, мирового книжного ландшафта. И что на самом деле читающих людей, людей, заинтересованных в книге, заинтересованных в литературе, в чтении как таковом, здесь так же много, как и во всем мире", - отметила Юзефович.

Как сказала ТАСС врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева, многие на фестиваль приезжают уже не в первый раз. "Это говорит о том, что мы достойно принимаем гостей, достойно представляем культуру нашей республики и, что мы интересны людям. Это очень важный компонент", - считает Бутаева.

Программа и история "Тарки-Тау"

В первый день фестиваля состоялся круглый стол "И Неман впадает в Каспий: белорусско-кавказские издательские проекты", был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным историческим музеем Республики Беларусь и Национальным музеем Дагестана им. А. Тахо-Годи. Кроме того, прошли презентации книги Шапи Казиева "Расул Гамзатов", Галины Юзефович "О чем говорят бестселлеры" и "Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе".

Во второй и третий дни планируется провести чемпионат по чтению вслух на русском языке "Открой рот", презентацию фотопроекта "Афганистан: годы, пули, судьба", чтение стихов у "свободного микрофона" и встречи с авторами. В рамках фестиваля проходит конкурс "Лучшая книга "Тарки-Тау", результаты которого подведут 22 сентября.

"Тарки-Тау" впервые прошел в 2012 году по инициативе Кавказской литературно-художественной газеты "Горцы" и национальной библиотеки республики. В разные годы участниками фестиваля были писатели Мария Семенова, Магомедрасул Расулов, литературоведы Мариэтта Чудакова и Владимир Новиков, поэт и переводчик Максим Амелин и другие. С 2016 года соорганизатором книжной ярмарки является Ассоциация книгоиздателей России. Фестиваль проходит в рамках Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Дагестане.