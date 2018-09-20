КБ "Стрелка" планирует заняться созданием современной комфортной среды в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Консалтинговая компания в области урбанистики КБ "Стрелка" планирует заняться созданием современной комфортной среды в дагестанском городе Дербент. Об этом шла речь на состоявшемся в четверг в Махачкале совещании по вопросу развития общественных пространств городов Дагестана под руководством главы правительства Дагестана Артема Здунова.
"Гендиректор КБ "Стрелка" Денис Леонтьев представил предложения компании по созданию в Дербенте современной комфортной среды. В частности, речь шла о двенадцати ключевых элементах, которые, по его словам, стоит развивать в этом городе - это комфортная городская среда, современные жилые районы, единая транспортная система, бесперебойная работа ЖКХ и многое другое", - сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.
Последовательность реализации этих программ, уточнили в пресс-службе, будет зависеть от результатов опроса граждан, проживающих в городе.
"В рамках совещания его участники говорили и об инструментах развития международного туризма. Подводя итоги обсуждения, Артем Здунов поручил ответственным руководителям министерств и ведомств детально ознакомиться с представленным проектом", - добавили в пресс-службе.
19 сентября Здунов и представители КБ "Стрелка" обсудили возможность разработки плана мероприятий по развитию городов Дербента и Махачкалы. "Так, вчера представители компании побывали в Дербенте, где осмотрели его совместно с главным архитектором города Абулферзом Ахмедхановым", - сообщили в пресс-службе.
КБ "Стрелка" предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в области городских решений, а также занимается комплексными проектами благоустройства. На сегодняшний день КБ "Стрелка2 работает с 390 городами России, в том числе реализовывает проекты благоустройства знаковых общественных пространств в 40 региональных столицах - от Калининграда до Владивостока.