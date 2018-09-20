Ямальский путешественник увеличит число арктических регионов, где он посетит детей с ОВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Путешественник, член Ямальского отделения Русского географического общества (РГО) Андрей Меньшиков планирует увеличить количество арктических регионов, которые он посетит в рамках социального проекта, направленного на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом он сообщил ТАСС.

"Весной планирую вновь запустить проект, в ходе которого я буду посещать отдаленные школы-интернаты, детские дома для детей в ОВЗ просто школы в небольших отдаленных городах, а также поселки, где проживают крайние и малочисленные народы Севера. Продолжим сеансы канистерапии (метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных собак). В этот раз посещу поселки Яр-Сале и Находку (Ямал) и город Пыть-Ях в Югре, есть планы посетить Гыданский полуостров и иные пункты в Арктике", - сказал он.

Меньшиков добавил, что данный вид терапии предполагает психологическую разгрузку детей. Они получаются хорошие эмоции, расслабляются, играя с собаками, которые в свою очередь специально дрессируются, чтобы они были максимально терпеливыми и дружелюбными.

По словам путешественника, сейчас идет сбор средств на это путешествие. После сбора суммы, путешественник планирует писать просьбы предоставить ему право передвигаться по арктическим, приграничным территориям.

Меньшиков совершил ряд автоэкспедиций по северным и арктическим регионам. В частности, в 2018 году он уже посетил ямальские города и села для проведения канистерапии для детей. Ранее в 2017 году он отправился в экспедицию длиной 20 тыс. километров, чтобы пересечь 70-ю параллель северной широты, а также доставить медикаменты в отдаленные арктические села.

Также в декабре этого года он намерен первым в одиночку пересечь Татарский пролив на автомобиле и добраться до Сахалина. Планируется также, что в будущем, уже в ходе следующих поездок, путешественник отправится на поиски забытой базы немецких подводных лодок времен Великой Отечественной войны на островах рядом с полуостровом Таймыр.